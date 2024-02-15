Канело сделал заявление о своем следующем бое

Абсолютный чемпион мира в суперсредней весовой категории, мексиканец Сауль "Канело" Альварес заявил, что проведет следующий бой в мае этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на ProboxTV.

Мексиканец четко обозначил время возвращения на профессиональный ринг, но не назвал имя соперника.

«Ну, очевидно, мы знаем, что я собираюсь драться 4 мая. Мы готовим некоторые детали с соперником, но я надеюсь, что к концу этой недели, мы сможем объявить имя. Но мы уже знаем, что оно состоится в Лас-Вегасе 4 мая. Правда в том, что самым важным объявлением является то, что еще один год (сотрудничества - прим. ред.) с TV Azteca, и я горжусь быть с вами. Я горжусь тем, что я с вами, потому что для меня лично, и для многих, вы, ребята, самые лучшие. Вы те, кто делает все на 100 процентов и отдает свою душу боксу, этому прекрасному виду спорта", - заявил Альварес.

Напомним, свой последний бой Канело провел в прошлом году 6-го мая. В том поединке он единогласным решением судей одержал победу над британцем Джоном Райдером.

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