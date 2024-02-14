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Казахстанский боксер улучшил позиции в престижном рейтинге

Опубликовано:

Боксер Мейирим Нурсултанов
Мейирим Нурсултанов. Фото: twitter.com/GoldenBoyBoxing

Авторитетный журнал "The Ring" опубликовал обновленный рейтинг среднего дивизиона, в котором казахстанский профи-боксер Мейирим Нурсултанов поднялся на одну строчку, передает NUR.KZ.

Мейирим Нурсултанов поднялся с шестого на пятое место. Также другой казахстанский боксер, чемпион мира WBO и IBF в данном, среднем, дивизионе Жанибек Алимханулы остался на первой строчке, следом за ним расположился представитель Доминиканской Республики Карлос Адамес. Замыкает тройку лидеров кубинец Эрисланди Лара.

Топ-10 средней весовой категории по версии The Ring:

  1. Жанибек Алимханулы (Казахстан)
  2. Карлос Адамес (Доминиканская Республика)
  3. Эрисланди Лара (Куба)
  4. Крис Юбэнк (Великобритания)
  5. Мейирим Нурсултанов (Казахстан)
  6. Элайджа Гарсия (США)
  7. Хамза Шираз (Великобритания)
  8. Феликс Кэш (Великобритания)
  9. Лиам Смит (Великобритания)
  10. Остин Уильямс (США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2060954-kazahstanskiy-bokser-uluchshil-pozitsii-v-prestizhnom-reytinge/

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