Казахстанский боксер улучшил позиции в престижном рейтинге

Авторитетный журнал "The Ring" опубликовал обновленный рейтинг среднего дивизиона, в котором казахстанский профи-боксер Мейирим Нурсултанов поднялся на одну строчку, передает NUR.KZ.
Мейирим Нурсултанов поднялся с шестого на пятое место. Также другой казахстанский боксер, чемпион мира WBO и IBF в данном, среднем, дивизионе Жанибек Алимханулы остался на первой строчке, следом за ним расположился представитель Доминиканской Республики Карлос Адамес. Замыкает тройку лидеров кубинец Эрисланди Лара.
Топ-10 средней весовой категории по версии The Ring:
- Жанибек Алимханулы (Казахстан)
- Карлос Адамес (Доминиканская Республика)
- Эрисланди Лара (Куба)
- Крис Юбэнк (Великобритания)
- Мейирим Нурсултанов (Казахстан)
- Элайджа Гарсия (США)
- Хамза Шираз (Великобритания)
- Феликс Кэш (Великобритания)
- Лиам Смит (Великобритания)
- Остин Уильямс (США).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2060954-kazahstanskiy-bokser-uluchshil-pozitsii-v-prestizhnom-reytinge/