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Канело готовится сделать громкое заявление о своей карьере

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Сауль Альварес
Сауль Альварес. Фото: Gettty Images/ Ethan Miller / Staff

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе, профессиональный мексиканский боксер Сауль Канело Альварес сделает заявление о своей карьере на местом телевидении, передает NUR.KZ со ссылкой на BoxingScene.

Большой анонс о своей профессиональной карьере намечен на завтра, 13 февраля, на мексиканском телеканале Box Azteca.

"Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес посетит свой домашний телеканал Azteca, чтобы сделать важное объявление о своей карьере. Вторник, 13-е февраля. Трансляция на цифровых площадках", - говорится в сообщении телеканала.

Планируется, что Альварес объявит о следующем поединке, который состоится 4 мая. Потенциальным следующим соперником может стать другой мексиканский боксер Хайме Мунгия.

Не исключено, именитый мексиканский чемпион может заявить о завершении профессиональной карьеры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2060594-kanelo-gotovitsya-sdelat-gromkoe-zayavlenie-o-svoey-karere/

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