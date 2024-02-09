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Опубликован состав сборной Казахстана по боксу на лицензионный турнир к Олимпиаде-2024

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Бокс. Иллюстративное фото
Бокс. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанская Федерация бокса представила имена спортсменов, которые отправятся на мировой турнир, в котором будут разыгрываться олимпийские лицензии, передает NUR.KZ.

Мужская сборная Казахстана по боксу выглядит следующим образом:

51 кг: Сакен Бибосынов

57 кг: Махмуд Сабырхан

63,5 кг: Мухаммедсабыр Базарбайулы

71 кг: Асланбек Шымбергенов

80 кг: Нурбек Оралбай

92 кг: Айбек Оралбай

Женский состав:

50 кг: Алуа Балкыбекова

54 кг: Жайна Шекербекова

60 кг: Римма Волосенко

66 кг: Наталья Богданова

75 кг: Валентина Хальзова

Квалификационный турнир состоится в итальянском городе Бусто-Арсицио и будет проходить с 4 по 12 марта.

Напомним, что двое казахстанцев тяежеловес Камшыбек Конкабаев и Карина Ибрагимова (до 57 кг) гарантировано выступят на Олимпиаде в Париже, благодаря своим выступлением на Азиатских играх.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2060224-opublikovan-sostav-sbornoy-kazahstana-po-boksu-na-litsenzionnyy-turnir-k-olimpiade-2024/

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