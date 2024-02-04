Стало известно, когда состоится поединок за титул абсолютного чемпиона мира Бивол – Бетербиев

Опубликована дата боксерского поединка за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелой весовой категории между россиянином Дмитрием Биволом и представителем Канады Артуром Бетербиевым, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.

По информации источника, глава управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что поединок состоится 1 июня. До этого инсайдер называл эту же дату, отметив, что бой пройдет в Эр-Рияде.

Оба боксера являются непобежденными. В активе Бивола, владеющего титулом чемпиона по версии WBA 22 победы в 22 матчах. Артур Бетербиев провел 20 боев, каждый из которых завершился нокаутом. По ходу карьеры канадский спортсмен завоевал пояса WBC, IBF и WBO.

Напомним, что ранее Дмитрий Бивол рассказал о своем отношении к Артуру Бетербиеву.

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