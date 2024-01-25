Инсайдер назвал точную дату и место поединка Бивола и Бетербиева

Популярный инсайдер Майкл Бенсон поделился подробностями поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе, передает NUR.KZ со ссылкой на издание "Чемпионат".

За звание абсолютного чемпиона подерутся россиянин Дмитрий Бивол и боксер, представляющий Канаду Артур Бетербиев.

"Поединок Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе, как сообщается, запланирован на 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия", — заявил Бенсон.

Оба боксера являются непобежденными. В активе Дмитрия Бивола, владеющего поясом WBA 22 победы, Артур Бетербиев завоевал 20 побед, каждого из своих оппонентов он нокаутировал.

Напомним, ранее Бивол в интервью рассказал о своем отношении к Бетербиеву.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.