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Инсайдер назвал точную дату и место поединка Бивола и Бетербиева

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Боксер Артур Бетербиев
Артур Бетербиев: Mathieu Belanger/Getty Images

Популярный инсайдер Майкл Бенсон поделился подробностями поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе, передает NUR.KZ со ссылкой на издание "Чемпионат".

За звание абсолютного чемпиона подерутся россиянин Дмитрий Бивол и боксер, представляющий Канаду Артур Бетербиев.

"Поединок Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе, как сообщается, запланирован на 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия", — заявил Бенсон.

Оба боксера являются непобежденными. В активе Дмитрия Бивола, владеющего поясом WBA 22 победы, Артур Бетербиев завоевал 20 побед, каждого из своих оппонентов он нокаутировал.

Напомним, ранее Бивол в интервью рассказал о своем отношении к Бетербиеву.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2057580-insayder-nazval-tochnuyu-datu-i-mesto-poedinka-bivola-i-beterbieva/

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