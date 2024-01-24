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Бивол рассказал о своем отношении к Бетербиеву (видео)

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Боксер Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол: Richard Pelham/Getty Images

Непобежденный российский боксер, чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA, Дмитрий Бивол высказался прокомментировал свои взаимоотношения со своим следующим возможным соперником Артуром Бетербиевым (чемпион WBC, IBF и WBO), передает NUR.KZ.

"Как я отношусь к Бетербиеву? Слушай, я сегодня с ним еще не пересекался. Но я дружелюбен к каждому человеку и ко всем своим соперникам. Я никогда не смотрю на них с сердитым лицом. Хотя такие соперники мне встречались, которым нужно несколько месяцев, чтобы психологически подготовиться к поединку. Поэтому они смотрят на соперника с серьезным лицом. Что насчет меня, то мне нужен 1-2 дня, чтобы подготовиться к бою", — заявил Дмитрий Бивол в интервью Fight Hub.

Напомним, что ранее известный тренер и аналитик в сфере бокса Тедди Атлас назвал преимущества Дмитрия в очном противостоянии против Артура Бетербиева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2057353-bivol-rasskazal-o-svoem-otnoshenii-k-beterbievu-video/

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