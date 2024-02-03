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"Попал в беду": Фьюри опубликовал фото в трусах после переноса боя с Усиком

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Британский боксер Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри: Alex Pantling/Getty Images

Британский боксер Тайсон Фьюри разместил в своем Instagram-аккаунте новый пост после переноса чемпионского боя с украинцем Александром Усиком, передает NUR.KZ.

Ранее промоутерская компания, представляющая интересы Фьюри, сообщила о его травме. Британец получил сильное рассечение брови, из-за чего бой с Усиком, запланированный на 17 февраля, перенесен на неопределенный срок. Сам Фьюри извинился перед всеми причастными, в том числе командой украинца.

"Получил травму при спарринге, но с этим ничего не сделаешь. Однако я могу сказать, что Усик попал в беду, ведь я в фантастической форме. Объявлю о новой дате боя, как только смогу. 2024 — самый масштабный год для моей команды, — написал Фьюри, прикрепив фотографию в одних трусах.

Напомним, боксеры должны были оспорить звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. На данный момент Фьюри владеет поясом WBC, Усик — титулами WBA (Super), WBO, IBF, IBO и The Ring.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2058958-popal-v-bedu-fyuri-opublikoval-foto-v-trusah-posle-perenosa-boya-s-usikom/

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