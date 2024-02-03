Бой Фьюри и Усика перенесли из-за серьезной травмы

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком перенесен на неопределенный срок, передает NUR.KZ.

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Фьюри и его промоутерская компания опубликовали заявление в Instagram. В нем сообщается, что британец во время спарринга получил сильное рассечение правой брови. Бой с Усиком, который планировалось провести 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), перенесен.

"Травма требует срочного медицинского вмешательства и наложения швов. Очевидно, что затем Фьюри понадобится пройти восстановление, что не оставляет возможностей для проведения его боя с Усиком в запланированную дату 17 февраля", — говорится в заявлении.

Также в релизе приводятся слова самого британца. Он принес извинения своей команде и представителям Усика, другим боксерам из карда, партнерам, болельщикам и организатором турнира.

"Я абсолютно опустошен, тем более что подготовка к этому бою была долгой и позволила мне набрать прекрасную форму. Мне жаль всех причастных к этому грандиозному турниру, и я буду усердно работать над переносом даты к тому моменту, когда мой глаз заживет", — добавил Фьюри.

На данный момент британец владеет поясом WBC в тяжелом весе. Усик — чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO, IBF, IBO и The Ring.

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