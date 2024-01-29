"Завершила карьеру": чемпионка мира из Казахстана сделала заявление

23-летняя чемпионка мира по боксу из Казахстана Надежда Рябец заявила о завершении карьеры, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсменки.

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу отметила в своем обращении в социальной сети, что оставила бокс на время.

"Завершила карьеру... Да, я действительно на время оставила это дело в сторонке, я не хочу терять лучшие годы жизни. Хочу проживать эту жизнь здесь и сейчас рядом с родными мне людьми. 2023 год был для меня очень решающим. Мне тяжело было расставаться со спортом. На это повлияло ужасное отношение к спортсмену, бардак внутри этой системы, которую очень тяжело сломать.

Нынешнее руководство - самое ужасное за 8 лет моей профессиональной карьеры. Одну девочку выгнали из сборной. Другая поменяла гражданство и выступает за другую страну, ну а я решила просто уйти, и они нехило этому посодействовали. Ни один уважающий себя спортсмен не продолжит карьеру после всей этой грязи. Сейчас я в комфорте, я развиваюсь и делаю свою жизнь лучше изо дня в день.

А как же мечта? Мечту сломали.

Возможно, я вернусь еще в спорт, когда там будет порядок", - заявила Надежда.

Отметим, Рябец является чемпионкой мира на юниорском уровне, а также единственной представительницей от женской сборной на Олимпийских играх в Токио-2020.

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