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30 лет независимости Казахстана

"Завершила карьеру": чемпионка мира из Казахстана сделала заявление

Опубликовано:

Надежда Рябец
Надежда Рябец. Фото: olympic.kz

23-летняя чемпионка мира по боксу из Казахстана Надежда Рябец заявила о завершении карьеры, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсменки.

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу отметила в своем обращении в социальной сети, что оставила бокс на время.

"Завершила карьеру... Да, я действительно на время оставила это дело в сторонке, я не хочу терять лучшие годы жизни. Хочу проживать эту жизнь здесь и сейчас рядом с родными мне людьми. 2023 год был для меня очень решающим. Мне тяжело было расставаться со спортом. На это повлияло ужасное отношение к спортсмену, бардак внутри этой системы, которую очень тяжело сломать.
Нынешнее руководство - самое ужасное за 8 лет моей профессиональной карьеры. Одну девочку выгнали из сборной. Другая поменяла гражданство и выступает за другую страну, ну а я решила просто уйти, и они нехило этому посодействовали. Ни один уважающий себя спортсмен не продолжит карьеру после всей этой грязи. Сейчас я в комфорте, я развиваюсь и делаю свою жизнь лучше изо дня в день.
А как же мечта? Мечту сломали.
Возможно, я вернусь еще в спорт, когда там будет порядок", - заявила Надежда.

Отметим, Рябец является чемпионкой мира на юниорском уровне, а также единственной представительницей от женской сборной на Олимпийских играх в Токио-2020.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2058056-zavershila-kareru-chempionka-mira-iz-kazahstana-sdelala-zayavlenie/

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