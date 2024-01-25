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Майк Тайсон назвал имя лучшего боксера планеты

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Майк Тайсон
Майк Тайсон. Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Легендарный американский боксер-тяжеловес Майк Тайсон рассказал о лучшем боксере за всю историю мирового бокса, передает NUR.KZ со ссылкой на Tofight.ru.

По мнению Тайсона, лучшим боксером в истории данного вида спорта является титулованный Мухаммед Али.

"Мухаммед Али — лучший боксер в истории. Это однозначно", — кратко заявил Майк Тайсон.

Напомним, Мухаммед Али один из самых известных боксеров в мире. Американец являлся олимпийским чемпионом 1960 года, а также абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории. Получал звание "Спортсмена века" по мнению некоторых спортивных изданий.

Майк Тайсон же является экс-чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA, WBC, IBF и The Ring.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2057502-mayk-tayson-nazval-imya-luchshego-boksera-planety/

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