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"Переговоры идут": Федор Емельяненко рассказал о потенциальном бое с Майком Тайсоном

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Боец ММА Федор Емельяненко
Федор Емельяненко: Josh Hedges/Forza LLC/Forza LLC via Getty Images

Ветеран смешанных единоборств из России 47-летний Федор Емельяненко рассказал о подробностях переговоров с представителями экс-абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона, передает NUR.KZ со ссылкой на MMA.Metaratings.ru.

"Переговоры [по бою с Тайсоном] были, переговоры идут. Но не в рамках Bellator. Этот бой планировалось провести в Саудовской Аравии. Прошли несколько переговоров. И с моей стороны, и со стороны Тайсона были представители. Была интрига такая… Не знаю, как это назвать. Он объявил, что биться со мной не будет.

С ММА я закончил. Я обещал Скотту Кокеру, своей семье, и сам чувствую, что мой организм уже не вытягивает бои по правилам смешанных единоборств. Могу работать, но происходит обострение, а в боксе все благополучно. То есть я могу и тренироваться, и готовиться, и выполнять все нагрузки. Так что я готовлюсь в полную силу", – рассказал Емельяненко.

Отметим, что Емельяненко провел свой последний поединок в профи в феврале 2023 года, уступив нокаутом Райану Бейдеру.

57-летний Тайсон в последний раз выходил на ринг в 2020-м, его выставочный поединок против Роя Джонса завершился вничью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2057131-peregovory-idut-fedor-emelyanenko-rasskazal-o-potentsialnom-boe-s-maykom-taysonom/

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