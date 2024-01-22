Казахстанские боксеры завоевали пять золотых медалей на международном турнире

Национальная сборная Казахстана по боксу приняла участие в международном турнире в Венгрии памяти Иштвана Бочкаи, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram Казахстанской федерации бокса.

По итогам соревнований казахстанские боксеры завоевали пять золотых медалей и заняли общекомандное первое место.

Чемпионами в своих весовых категориях стали Асхат Жусупов (48 кг), Асылжан Серикбай (57 кг), Бийбарс Жексен (60 кг), Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг) и Ерасыл Жакпеков (80 кг).

Отметим, На 68-м традиционном турнире памяти Иштвана Бочкая соревновались 125 боксеров из Казахстана, Украины, Болгарии, Хорватии, Северной Македонии, Монголии, Польши, Румынии, Сербии, Швейцарии и Венгрии.

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