Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Представитель Пакьяо назвал главную проблему реванша с Мейвезером

Опубликовано:

Боксеры Флойд Майвезер и Мэнни Пакьяо
Боксеры Флойд Майвезер и Мэнни Пакьяо: JOHN GURZINSKI/AFP via Getty Images

Шон Гиббонс, деловой партнер бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, (62-8) назвал основную причину, по которой не может состояться реванш с Флойдом Мейвезером-младшим (50-0), передает NUR.KZ со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

"Бой Пакьяо и Мейвезера обсуждается каждый год, — сказал Гиббонс в интервью Betway. — Все хотят увидеть этот бой снова, кроме одного человека, и это Флойд Мейвезер. Флойд застал Мэнни в нужное время и победил его. Но сейчас Мэнни на много световых лет впереди него, потому что навыки Флойда сильно ослабли.

Скорость рук Мэнни сейчас такая же быстрая, как и во времена его пика, но Мэнни приветствует выставочный бой или матч-реванш с Флойдом, и они говорили об этом в Японии. Мы ведем переговоры в Японии по поводу боя Флойда и Мэнни уже два года".

Напомним, что суперпоединок между боксерами состоялся 2 мая 2015 года в Лас-Вегасе и завершился победой американца единогласным судейским вердиктом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2056203-predstavitel-pakyao-nazval-glavnuyu-problemu-revansha-s-meyvezerom/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.