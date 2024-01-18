Представитель Пакьяо назвал главную проблему реванша с Мейвезером

Шон Гиббонс, деловой партнер бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, (62-8) назвал основную причину, по которой не может состояться реванш с Флойдом Мейвезером-младшим (50-0), передает NUR.KZ со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

"Бой Пакьяо и Мейвезера обсуждается каждый год, — сказал Гиббонс в интервью Betway. — Все хотят увидеть этот бой снова, кроме одного человека, и это Флойд Мейвезер. Флойд застал Мэнни в нужное время и победил его. Но сейчас Мэнни на много световых лет впереди него, потому что навыки Флойда сильно ослабли.

Скорость рук Мэнни сейчас такая же быстрая, как и во времена его пика, но Мэнни приветствует выставочный бой или матч-реванш с Флойдом, и они говорили об этом в Японии. Мы ведем переговоры в Японии по поводу боя Флойда и Мэнни уже два года".

Напомним, что суперпоединок между боксерами состоялся 2 мая 2015 года в Лас-Вегасе и завершился победой американца единогласным судейским вердиктом.

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