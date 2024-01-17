Известный тренер подсказал Артуру Бетербиеву потенциального соперника

Американский именитый тренер Стивен Эдвардс рассказал о возможных соперниках для чемпиона в полутяжелом весе WBC, WBO и IBF Артура Бетербиева, передает NUR.KZ со ссылкой на издание Fightnews.info.

Эдвардс считает, что одолеть такого Бетербиева по силам только обладателю временного титула WBC во втором среднем дивизионе Дэвиду Бенавидесу.

"На самом деле я считаю, что Бенавидес является более тяжелым боем для Бетербиева, чем Бивол. Если у Дэвида хватит стойкости, то он, вероятно, сможет победить Бетербиева. Бенавидес сможет легко отрываться от средней дистанции, потому что у Артура не самые быстрые руки, при этом Дэвиду несложно будет доносить свои удары", - сказал Эдвардс.

Напомним, Бетербиев, представляющий на данный момент Канаду, одержал победу над британцем Каллумом Смитом и защитил три чемпионских пояса в полутяжелом весе в этот уикенд.

После этого он бросил вызов россиянину Дмитрию Биволу и заявил, что их поединок может состояться через три месяца после Рамадана.

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