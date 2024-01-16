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Нганну и Джошуа провели первую дуэль взглядов

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Энтони Джошу и Фрэнсис Нганну
Энтони Джошу и Фрэнсис Нганну. Фото: Alex Pantling/Getty Images

Британский профессиональный боксер Энтони Джошуа и бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну провели первую пресс-конференцию и церемонию "face-to-face" перед боксерским поединком, передает NUR.KZ со ссылкой на социальную сеть X промоушена.

Поединок по правилам бокса пройдет 8 марта в Саудовской Аравии. Фаворитом боя считается Энтони Джошуа, который является бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Камерунский боец смешанных единоборств же - бывший чемпион UFC.

Свой последний бой Джошуа провел 24 декабря прошлого года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Тогда он уверенно победил шведского боксера Отто Валлина.

Нганну же последний раз выходил на ринг против другого именитого боксера из Великобритании Тайсона Фьюри. В том поединке он проиграл, но удивил всех тем, что смог отправить "цыганского короля" в нокдаун.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2055745-ngannu-i-dzhoshua-proveli-pervuyu-duel-vzglyadov/

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