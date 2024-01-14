Появилось видео последних секунд боя Бетербиева и Смита

Вещатель ESPN опубликовал кадры заключительных секунд поединка российско-канадского Артура Бетербиева и британца Каллума Смита, который завершился нокаутом, передает NUR.KZ.

Бой спортсменов прошел в канадском Квебеке. Бетербиев большую часть времени владел преимуществом, а в седьмом раунде дважды отправил соперника в нокдаун с разницей в несколько секунд. После второго нокдауна угловые Смита просигнализировали о сдаче.

Бетербиев нанес британцу значительный урон. Смит не давал интервью на ринге, на его лице наблюдался большой отек.

Благодаря этой победе российско-канадский боксер защитил титулы WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе. После боя он заявил о желании провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира с россиянином Дмитрием Биволом, который владеет поясом WBA (Super).

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