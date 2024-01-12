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Бетербиев и Смит прошли взвешивание перед титульным боем

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Боксеры Артур Бетербиев и Каллум Смит (слева направо)
Артур Бетербиев и Каллум Смит (слева направо): Top Rank

Канадско-российский боксер Артур Бетербиев и британец Каллум Смит прошли взвешивание в преддверии очного поединка за чемпионские пояса в полутяжелом весе, передает NUR.KZ со ссылкой на Top Rank.

Противостояние спортсменов возглавит турнир в Квебеке. Бой, на кону которого будут стоять титулы Бетербиева по версиям WBO, WBC и IBF, состоится в воскресенье утром по времени Астаны.

Оба боксера уложились в лимит полутяжелой весовой категории. Бетербиев показал на взвешивании 79,4 килограмма, Смит — на 200 граммов меньше. После процедуры спортсмены провели дуэль взглядов.

Бетербиеву 38 лет, он выиграл все 20 боев на профессиональном ринге (19 — нокаутом). Смиту 33 года, британец одержал 29 побед (21 — нокаутом), а единственное поражение потерпел от мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2055299-beterbiev-i-smit-proshli-vzveshivanie-pered-titulnym-boem/

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