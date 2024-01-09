"Как зверь": Александр Усик показал подготовку перед супербоем против Тайсона Фьюри

Украинский профессиональный боксер супертяжелого веса Александр Усик на своей странице в Instagram выложил видео тренировочного лагеря перед боем с Тайсоном Фьюри, передает NUR.KZ.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик продолжает активно готовиться к объединительному поединку против обладателя пояса WBC британца Тайсона Фьюри.
Александр опубликовал видео тренировки с двумя гирями и оставил подпись.
«Порхай, как бабочка, поднимай, как зверь», — написал непобежденный боксер в описании к видео.
Напомним, что поединок за объединение титулов в супертяжелой весовой категории Усика и Фьюри состоится 17-го февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2054565-kak-zver-aleksandr-usik-pokazal-podgotovku-pered-superboem-protiv-taysona-fyuri/