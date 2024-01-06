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Официально: Фрэнсис Нганну и Энтони Джошуа проведут боксерский бой

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Боец MMA и боксер Фрэнсис Нганну
Фрэнсис Нганну: Justin Setterfield/Getty Images

Бывший обладатель пояса UFC Фрэнсис Нганну и экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа проведут бой по боксерским правилам, передает NUR.KZ со ссылкой на промоутера Эдди Хирна.

Первым об организации этого поединка сообщил журналист Ариэль Хельвани со ссылкой на председателя Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха. Позднее Хирн, представляющий интересы Джошуа, подтвердил эту информацию.

"Дело сделано! Джошуа и Нганну встретятся большим вечером в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Пресс-конференция состоится 15 января в Лондоне", — заявил промоутер.

По словам Хельвани, поединок будет рассчитан на десять раундов.

Нганну — бывший чемпион UFC в тяжелом весе. Он покинул промоушен год назад, после чего подписал контракт с PFL, однако пока не дебютировал в этой лиге. В октябре франко-камерунский спортсмен провел первый поединок в профессиональном боксе, раздельным решением судей уступив британцу Тайсону Фьюри, владеющему поясом WBC в тяжелом весе.

Джошуа — бывший чемпион мира по боксу. Он владел поясами WBA (Super), WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Титулы британец уступил украинцу Александру Усику, которому проиграл и в реванше. После этого Джошуа вышел на серию из трех побед.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2054205-ofitsialno-frensis-ngannu-i-entoni-dzhoshua-provedut-bokserskiy-boy/

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