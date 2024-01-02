Боксер Жанкош Тураров вошел в десятку лучших рейтинга WBA

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) произвела обновление мирового рейтинга. У нескольких казахстанских боксеров изменились позиции в топ-листе, передает NUR.KZ.

В первом полусреднем весе Жанкош Тураров совершил качественный скачок. Он вошел в топ-15 и сразу занял седьмое место. Напомним, что в декабре боксер одержал победу над 38-летним японцем Акихиро Кондо. На кону были титулы чемпиона мира по версии IBO в первом полусреднем весе и пояс WBA Gold World.

В этой же весовой категории Батыр Джукембаев закрепил за собой 11-ю строчку. Ранее он был на 14-й.

Бек Нурмаганбет во втором среднем весе переместился с девятой позиции на десятую. Во втором полулегком весе Султан Заурбек ворвался в топ-5. После обновления у него пятое место (ранее он был шестым).

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