"Он не умеет драться": Тедди Атлас жестко прошелся по Деонтею Уайлдеру

Бывший тренер по боксу, а ныне эксперт Тедди Атлас выступил с критикой в адрес бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, передает NUR.KZ со ссылкой на THE FIGHT with Teddy Atlas.

Атлас считает, что Уайлдер не умеет по-настоящему драться, а его главным и единственным оружием является тяжелый удар.

"Он не умеет драться. Думаю, его и не учили. Либо Деонтей усвоил только то, как выбрасывать свой тяжелый удар. Затем ему давали правильных соперников, которых он с легкостью отправлял в нокаут.

Так что его победы не были показателями крутости. Просто удобные оппоненты. Зато в моменте, когда появились боксеры, которых он не может нокаутировать, начались проблемы. Его ограниченность стала очевидной. Его разоблачили. Причем очень давно.

Однако Уайлдер очень храбрый. У него менталитет воина. У него очень солидные скорость и крепость подбородка.

Ему 38 лет. Он прошел жесткие бои с Фьюри, в которых его не единожды роняли и нокаутировали. Он продемонстрировал в этих боях храбрость и стойкость. Доказал, что он настоящий воин. Он также ронял Фьюри. Но в целом его избивали",- сказал Атлас.

Напомним, Деонтей недавно потерпел разгромное поражение от Джозефа Паркера (Новая Зеландия).

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