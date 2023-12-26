Непобежденный Наоя Иноуэ во второй раз стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Японский боксер Наоя Иноуэ победил филиппинца Марлона Тапалеса в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе (до 55,2 кг), передает NUR.KZ.
Бой спортсменов возглавил турнир в Токио. Тапалес взял быстрый темп в первом же раунде, но поддерживать его не смог. Инициативу быстро перехватил Иноуэ, который в конце четвертой трехминутки отправил соперника в нокдаун.
Еще раз филиппинец оказался на настиле в десятом раунде. Подняться он уже не смог, вследствие чего рефери зафиксировал победу Иноуэ техническим нокаутом.
Японец защитил пояса WBO и WBC и отобрал у Тапалеса титулы WBA (Super) и IBF. Это четыре самые престижные версии в профессиональном боксе, поэтому Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира.
Для 30-летнего японца это был второй поединок во втором легчайшем весе. В данную категорию он поднялся летом после того, как стал абсолютным чемпионом мира в легчайшей категории. На профессиональном ринге Иноуэ выиграл все 26 боев (23 — нокаутом).
Тапалес потерпел четвертое поражение (3 — нокаутом). В активе 31-летнего филиппинца осталось 37 побед.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2052757-nepobezhdennyy-naoya-inoue-stal-absolyutnym-chempionom-mira-po-boksu/