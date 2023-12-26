Непобежденный Наоя Иноуэ во второй раз стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Японский боксер Наоя Иноуэ победил филиппинца Марлона Тапалеса в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе (до 55,2 кг), передает NUR.KZ.

Бой спортсменов возглавил турнир в Токио. Тапалес взял быстрый темп в первом же раунде, но поддерживать его не смог. Инициативу быстро перехватил Иноуэ, который в конце четвертой трехминутки отправил соперника в нокдаун.

Еще раз филиппинец оказался на настиле в десятом раунде. Подняться он уже не смог, вследствие чего рефери зафиксировал победу Иноуэ техническим нокаутом.

Японец защитил пояса WBO и WBC и отобрал у Тапалеса титулы WBA (Super) и IBF. Это четыре самые престижные версии в профессиональном боксе, поэтому Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира.

Для 30-летнего японца это был второй поединок во втором легчайшем весе. В данную категорию он поднялся летом после того, как стал абсолютным чемпионом мира в легчайшей категории. На профессиональном ринге Иноуэ выиграл все 26 боев (23 — нокаутом).

Тапалес потерпел четвертое поражение (3 — нокаутом). В активе 31-летнего филиппинца осталось 37 побед.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.