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Уайлдер о разгромном поражении: Простите, если кого-то подвел. Это еще не конец

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Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер. Фото: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (США) прокомментировал поражение Джозефу Паркеру (Новая Зеландия). Боксер признался, что в бою не был похож на себя, передает NUR.KZ.

В своем видеобращении на своей странице в Instagram Уайлдер отметил, что все пошло не по плану.

"Мы проиграли. Если быть откровенным, то я не знаю, что произошло. С таймингом были проблемы, я не наносил удары, не отпускал руки так, как должен был и планировал. Иногда подобное происходит. Мы живем, чтобы пройти еще один бой, увидеть еще один момент.

Меня по-прежнему переполняет счастье, я по-прежнему полон радости, полон улыбок. Простите, если кого-то подвел. Мы вернемся. Это еще не конец",- озвучил Уайлдер.

Напомним, Паркер победил единогласным решением судей. Бой прошел в рамках вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2052574-uaylder-o-razgromnom-porazhenii-prostite-esli-kogo-to-podvel-eto-esche-ne-konets/

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