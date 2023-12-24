Дмитрий Бивол признался, что сделал замечание Конору Макгрегору во время боя

Российский боксер Дмитрий Бивол рассказал, о чем общался с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором во время своего последнего поединка, передает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал "Ушатайка".

Уроженец Кыргызстана в субботу провел чемпионский бой в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) против британца Линдона Артура. Бивол уверенно победил единогласным решением судей, защитил пояс WBA (Super) в полутяжелом весе и завоевал титул IBO. Макгрегор был одним из гостей турнира и следил за поединками вместе с Криштиану Роналду.

"Он после первого раунда так кричал Линдону, что я на него так смотрю... Говорю: "Конор, ты чего? Мы же с тобой общались!" Он такой: "Все-все". И дальше уже после каждого раунда они с Криштиану топили за меня. Конечно, я на него с шуткой посмотрел. Понятно, что он будет болеть за него (Артура), почти соотечественник же", — рассказал Бивол.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в легкой и полулегкой весовых категориях. В октагоне он не выступал с июля 2021 года.

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