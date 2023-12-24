Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Дмитрий Бивол признался, что сделал замечание Конору Макгрегору во время боя

Опубликовано:

Ирлансдский боец ММА Конор Макгрегор и португальский футболист Криштиану Роналду (слева направо)
Конор Макгрегор и Криштиану Роналду (слева направо): Richard Pelham/Getty Images

Российский боксер Дмитрий Бивол рассказал, о чем общался с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором во время своего последнего поединка, передает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал "Ушатайка".

Уроженец Кыргызстана в субботу провел чемпионский бой в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) против британца Линдона Артура. Бивол уверенно победил единогласным решением судей, защитил пояс WBA (Super) в полутяжелом весе и завоевал титул IBO. Макгрегор был одним из гостей турнира и следил за поединками вместе с Криштиану Роналду.

"Он после первого раунда так кричал Линдону, что я на него так смотрю... Говорю: "Конор, ты чего? Мы же с тобой общались!" Он такой: "Все-все". И дальше уже после каждого раунда они с Криштиану топили за меня. Конечно, я на него с шуткой посмотрел. Понятно, что он будет болеть за него (Артура), почти соотечественник же", — рассказал Бивол.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в легкой и полулегкой весовых категориях. В октагоне он не выступал с июля 2021 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2052323-dmitriy-bivol-priznalsya-chto-sdelal-zamechanie-konoru-makgregoru-vo-vremya-boya/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.