Энтони Джошуа избил Валлина и досрочно победил в Эр-Рияде

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа уверенно победил Отто Валлина из Швеции на вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает NUR.KZ.

Джошуа с первого раунде захватил инициативу в ринге и владел полным контролем в поединке. Валлин отметился лишь несколькими эпизодами, которые серьезного ущерба Энтони не нанесли.

Британец же активно разбивал оппонента, смог потрясти его. Поединок шел в одностороннем порядке. Джошуа здорово работал в ринге.

В пятом раунде его преимущество было огромным. И угол Валлина принял решение не выпускать Отто на шестую трехминутку. Джошуа одержал уверенную досрочную победу.

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