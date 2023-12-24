Супербой не состоится? Нокаутер Уайлдер неожиданно потерпел поражение

Американский нокаутер Деонтей Уайлдер потерпел поражение. Его бой против Джозефа Паркера (Новая Зеландия) состоялся в рамках вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает NUR.KZ.

Боксеры провели встречу в супертяжелом весе. Уайлдер был фаворитом, однако андердог смог удивить.

Американец в ринге не показал практически ничего, что могло бы привети его к победе. Паркер был активным, его стратегия работала. Более того, в восьмом раунде он и вовсе потряс Деонтея. Добить нокаутера он не смог.

Тем не менее, Джозеф в итоге одержал уверенную победу единогласным решением судей - 118-111, 119-110 и 120-108.

Отметим, что в случае победы Уайлдер мог рассчитывать на супербой против британца Энтони Джошуа. Однако теперь этот поединок под большим вопросом.

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