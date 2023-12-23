Казахстанский боксер выставил на продажу перчатки Сауля "Канело" Альвареса

Непобежденный профессиональный боксер из Петропавловска Евгений Павлов выставил на аукцион перчатки мексиканского боксера-профессионала Сауля "Канело" Альвареса, передает корреспондент NUR.KZ.

24-летний казахстанец - обладатель пояса WBA International. Он тренируется в Соединенных Штатах Америки в одном зале с Саулем Альваресом - мексиканским боксером-профессионалом, неоднократно признанным лучшим вне зависимости от весовой категории.

"Мне было удивительно, что Сауль, будучи абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, общается со мной очень просто, как со своим давним другом, никакого высокомерия и звездной болезни. Он очень отзывчивый и добрый человек", - рассказал корреспонденту NUR.KZ Евгений Павлов.

Евгений Павлов. Фото: из личного архива боксера

"Канело" передал казахстанскому коллеге перчатки со своим автографом, чтобы тот выставил их на благотворительный аукцион. Стартовая цена лота - 100 тысяч тенге. Поучаствовать в аукционе может любой желающий, написав Павлову на его странице в Instagram.

"Цена идет на повышение. Участвовало больше 10 человек. Был один человек, готовый дать за перчатки 1 млн тенге, но он потом отказался. А из-за него из аукциона выбыли и те люди, которые были готовы дать меньшие суммы. Поэтому аукцион пока продолжается. Но нужно успеть до Нового года", - говорит Евгений Павлов.

Евгений Павлов. Фото: из личного архива боксера

А успеть боксер хочет, чтобы поздравить с праздником детей детского дома Петропавловска. В родном городе, где живут его близкие, он бывает нечасто и недолго, но старается обязательно проводить время с пользой.

"Мы были в детской деревне этой осенью. Теперь хотим поздравить ребят с Новым годом. Хочется подарить немного волшебства и радости детям", - признался боксер.

Путь в боксе

Евгений Павлов является обладателем пояса WBA International. В марте этого года он выиграл свой девятый бой из девяти на профи-ринге, одержав победу техническим нокаутом во втором раунде над Хуаном Карлосом Мирелесом. Бой проходил в Мексике.

Евгений Павлов родился в обычной петропавловской семье. Всегда был активным ребенком, занимался футболом, борьбой. В 2008 году пришел на бокс в школу Камиля Сафина.

Стал мастером спорта Казахстана по боксу, победителем многих международных турниров, чемпионом Казахстана по юношам, по молодежи, серебряным медалистом взрослого Чемпионата Казахстана.

Несколько лет назад Евгений получил деловое предложение от компании по поддержке и продвижению талантливых боксеров и бойцов ММА в Казахстане и Центральной Азии.

Как признается казахстанец, он даже представить не мог, что тренировать его будет сам Эдди Рейносо - знаменитый тренер из Мексики, один из самых востребованных специалистов среди чемпионов-профессионалов.

К слову, Эдди Рейносо придумал ему профессиональное прозвище "Паблито", оно возникло от производной фамилии. Сам боксер потом переделал его на "Пабло". Так его теперь часто называют в спортивных кругах.

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