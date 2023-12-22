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Джошуа, Уайлдер и Бивол провели дуэли взглядов перед боксерским турниром (видео)

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Боксеры Энтони Джошуа и Отто Валлин (слева направо). Дуэль взглядов
Энтони Джошуа и Отто Валлин (слева направо): Mark Robinson/Matchroom Boxing via Getty Images

Участники крупного вечера бокса, который состоится 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), встретились лицом к лицу перед поединками, передает NUR.KZ.

В преддверии турнира состоялась пресс-конференция с хедлайнерами мероприятия. Возглавит шоу в столице Саудовской Аравии рейтинговый бой в тяжелом весе между англичанином Энтони Джошуа и шведом Отто Валлином.

Провели стердаун и участники второго по значимости поединка — американец Деонтей Уайлдер и новозеландец Джозеф Паркер. Они также побьются в лимите тяжелого веса.

Также лицом к лицу встретились россиянин Дмитрий Бивол и англичанин Линдон Артур. Их поединок станет третьим по значимости в карде. На кону будут стоят чемпионский пояс Бивола в первом тяжелом весе по версии WBA (Super) и титул IBO, которым владеет Артур.

Турнир в Эр-Рияде начнется в субботу в 22:00 по времени Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2052160-dzhoshua-uaylder-i-bivol-proveli-dueli-vzglyadov-pered-bokserskim-turnirom-video/

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