Именитый нокаутер обвинил Энтони Джошуа в трусости

Американский профи- боксе Деонтей Уайлдер назвал причину, по которой его бой против британца Энтони Джошуа до сих пор не состоялся, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

Ранее отмечалось, что переговоры были сорваны из-за отсутствия договоренности относительно финансовой составляющей. Однако бывший чемпион мира озвучил, что деньги не стали первопричиной.

"Деньги не были проблемой. Срыв связан с отсутствием сердца, воли и смелости выйти на ринг.

На самом деле я не виню в этом только Джошуа. Я виню в этом его промоутеров и менеджмент. Давайте посмотрим правде в глаза: Джошуа - дойная корова компании.

Без него деньги в Matchroom не поступают. Мы все это знаем. Я не только чувствую, что Джошуа боится меня, но и его промоутер тоже. Вот почему бой не состоялся",- сказал нокаутер.

Добавим, что Уайлдер и Джошуа проведут свои следующие бои в одном вечере бокса. 23 декабря в Эр-Рияде Деонтей сразится против Джозефа Паркера (Новая Зеландия), а Энтони будет драться с Отто Валлином (Швеция).

Уайлдер имеет в своем активе 43 победы (42 досрочно), два поражения и одну ничью.

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