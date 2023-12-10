Техническим нокаутом завершился боксерский бой уроженца Казахстана

Уроженец Актобе Артур Манн, представляющий Германию, уступил россиянину Муслиму Гаджимагомедову на турнире "Ночь чемпионов IBA" в Дубае (ОАЭ), передает NUR.KZ.

Поединок прошел в лимите первого тяжелого веса (до 90,7 кг) и стал третьим по значимости событием вечера. Бой был рассчитан на десять раундов, но Манн не вышел на девятый, вследствие чего судья зафиксировал победу Гаджимагомедова техническим нокаутом.

Теперь двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпиады-2020 выиграл все три боя на профессиональном ринге. В активе Манна 20 побед при четырех поражениях.

В главном событии вечера россиянин Альберт Батыргазиев в весе до 60 кг единогласным решением судей одолел кубинца Ласаро Альвареса. Олимпийский чемпион Токио-2020 завоевал первый профессиональный пояс Международной ассоциации бокса (IBA).

Еще один россиянин Евгений Тищенко нокаутировал немца армянского происхождения Леона Харта в шестом раунде. Олимпийский чемпион 2016 года завоевал пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в новой весовой категории "бриджервейт" (до 101,6 кг).

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