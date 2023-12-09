Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Жанкош Тураров провел дуэль взглядов перед боем за два титула

Опубликовано:

Боксер Жанкош Тураров
Жанкош Тураров. Фото: instagram.com/zhankoshturarov/

Казахстанский профессиональный боксер Жанкош Тураров встретился "лицом к лицу" на пресс-конференции со своим оппонентом японцем Акихиро Кондо перед поединком за два чемпионских пояса, передает NUR.KZ.

Казахстанский боксер Жанкош Тураров и японец Акихиро Кондо также прошли обязательную процедуру взвешивания перед титульным боем. На кону в этом бое будет стоять пояс казахстанца IBO и вакантный титул WBA Gold в первой полусредней весовой категории.

Спортсмены успешно сделали вес, после чего провели традиционную церемонию дуэли взглядов. Бой Тураров — Кондо пройдет на вечере бокса в Алматы завтра, 10 декабря.

Напомним, последний раз Тураров выходил на профи-ринг также в Алматы в марте этого года. В том поединке он одолел мексиканца Алехандро Менесеса и стал обладателем чемпионского титула IBO.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2050036-zhankosh-turarov-provel-duel-vzglyadov-pered-boem-za-dva-titula/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.