Жанкош Тураров провел дуэль взглядов перед боем за два титула

Казахстанский профессиональный боксер Жанкош Тураров встретился "лицом к лицу" на пресс-конференции со своим оппонентом японцем Акихиро Кондо перед поединком за два чемпионских пояса, передает NUR.KZ.
Казахстанский боксер Жанкош Тураров и японец Акихиро Кондо также прошли обязательную процедуру взвешивания перед титульным боем. На кону в этом бое будет стоять пояс казахстанца IBO и вакантный титул WBA Gold в первой полусредней весовой категории.
Спортсмены успешно сделали вес, после чего провели традиционную церемонию дуэли взглядов. Бой Тураров — Кондо пройдет на вечере бокса в Алматы завтра, 10 декабря.
Напомним, последний раз Тураров выходил на профи-ринг также в Алматы в марте этого года. В том поединке он одолел мексиканца Алехандро Менесеса и стал обладателем чемпионского титула IBO.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2050036-zhankosh-turarov-provel-duel-vzglyadov-pered-boem-za-dva-titula/