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Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов возвращается на профи-ринг

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Боксер Данияр Елеусинов
Данияр Елеусинов. Фото: Stephen McCarthy / Sportsfile via Getty Images

Казахстанский непобежденный профи-боксер Данияр Елеусинов узнал дату и место своего следующего поединка, передает NUR.KZ со ссылкой на телеграмм-канал Спорт-Шредингера.

Олимпийский чемпион 2016 года Данияр Елеусинов возвращается на ринг уже через неделю. 15 декабря в Астане пройдет первый в истории турнир из серии «Ночь чемпионов IBA». Все бои шоу, организованного Международной ассоциацией бокса, будут состоять из шести раундов по три минуты. Поединок Елеусинова и Джабулани Макхенсе из ЮАР возглавит вечер бокса.

В со-главном событии чемпион мира-2019 Бекзад Нурдаулетов встретится с россиянином Никитой Зонем.

В этом шоу также выступит капитан сборной Казахстана по боксу, чемпион мира-2023 Асланбек Шымбергенов, которому будет противостоять мексиканец Хосе Мигель Боррего.

Чемпион мира-2023 Махмуд Сабырхан в поединке до 57 кг встретится с кубинцем Освальдо Диасом, а Санжар Ташкенбай в весе до 51 кг выйдет на ринг против Нодиржона Мирзаахмедова из Узбекистана. Серик Темиржанов в весе до 63,5 кг встретится с выступающим Павлом Фёдоровым из Сербии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2049827-olimpiyskiy-chempion-po-boksu-daniyar-eleusinov-vozvraschaetsya-na-profi-ring/

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