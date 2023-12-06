Бой Геннадия Головкина вошел в историю мирового бокса

Последний бой трилогии именитого казахстанского боксера Геннадия Головкина против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса вошел в список поединков с самым большим гонораром спортсменов за всю историю бокса, передает NUR.KZ со ссылкой на издание TheSportster.
Заключительное легендарное противостояние Головкин - Канело, которое прошло в сентябре прошлого года расположилось на восьмом месте. По подсчетам, в этом бою мексиканец заработал 45 миллионов долларов.
"Трилогия Канело Альвареса с Геннадием Головкиным в 2022 году была не самым захватывающим боем в его карьере. Это произошло после поражения от Дмитрия Бивола, и было понятно, что поединок был не более чем разминкой. В ту ночь Альварес доминировал над стареющим «GGG», одержав победу единогласным решением судей", - говорится в подборке издания.
Топ-10 боев по самым крупным выплатам боксерам выглядит следующим образом:
- Флойд Мэйвезер (против Конора Макрегора) — $280 миллионов
- Флойд Мэйвезер (против Мэнни Пакьяо) — $250 миллионов
- Мэнни Пакьяо (против Флойда Мэйвезера) — $150 миллионов
- Конор Макгрегор (против Флойда Мэйвезера) — $130 миллионов
- Флойд Мэйвезер (против Сауля Альвареса) — $80 миллионов
- Оскар де ла Хойя (против Флойда Мэйвезера) — $52 миллиона
- Тайсон Фьюри (против Фрэнсиса Нганну) — $50 миллионов
- Сауль Альварес (в третьем бою против Геннадия Головкина) — $45 миллионов
- Эвандер Холифилд (во втором бою против Майка Тайсона) — $35 миллионов
- Майк Тайсон (во втором бою против Эвандера Холифилда) — $30 миллионов
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2049426-boy-gennadiya-golovkina-voshel-v-istoriyu-mirovogo-boksa/