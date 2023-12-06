Бой Геннадия Головкина вошел в историю мирового бокса

Последний бой трилогии именитого казахстанского боксера Геннадия Головкина против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса вошел в список поединков с самым большим гонораром спортсменов за всю историю бокса, передает NUR.KZ со ссылкой на издание TheSportster.

Заключительное легендарное противостояние Головкин - Канело, которое прошло в сентябре прошлого года расположилось на восьмом месте. По подсчетам, в этом бою мексиканец заработал 45 миллионов долларов.

"Трилогия Канело Альвареса с Геннадием Головкиным в 2022 году была не самым захватывающим боем в его карьере. Это произошло после поражения от Дмитрия Бивола, и было понятно, что поединок был не более чем разминкой. В ту ночь Альварес доминировал над стареющим «GGG», одержав победу единогласным решением судей", - говорится в подборке издания.

Топ-10 боев по самым крупным выплатам боксерам выглядит следующим образом:

Флойд Мэйвезер (против Конора Макрегора) — $280 миллионов

Флойд Мэйвезер (против Мэнни Пакьяо) — $250 миллионов

Мэнни Пакьяо (против Флойда Мэйвезера) — $150 миллионов

Конор Макгрегор (против Флойда Мэйвезера) — $130 миллионов

Флойд Мэйвезер (против Сауля Альвареса) — $80 миллионов

Оскар де ла Хойя (против Флойда Мэйвезера) — $52 миллиона

Тайсон Фьюри (против Фрэнсиса Нганну) — $50 миллионов

Сауль Альварес (в третьем бою против Геннадия Головкина) — $45 миллионов

Эвандер Холифилд (во втором бою против Майка Тайсона) — $35 миллионов

Майк Тайсон (во втором бою против Эвандера Холифилда) — $30 миллионов

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