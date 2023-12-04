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Геннадий Головкин опустился на шестое место в авторитетном рейтинге

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Геннадий Головкин
Геннадий Головкин. Фото: Erick W. Rasco /Sports Illustrated/Getty Images

Всемирная боксерская организация WBO выпустила обновленный рейтинг в среднем дивизионе, в котором казахстанский именитый боксер Геннадий Головкин потерял две строчки, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ассоциации.

Титул чемпиона в этом весе по версии WBO принадлежит другому казахстанцу Жанибеку Алимханулы. Первую строчку рейтинга в среднем дивизионе по-прежнему занимает британец Крис Юбэнк-младший, на второй позиции — другой представитель Казахстана Мейирим Нурсултанов, а на третьем месте расположился еще один британский боксер Дензел Бентли.

Геннадий Головкин, ранее занимал четвертую строчку и стал шестым, а его прежнее место теперь принадлежит Хамзе Ширазу из Великобритании.

Отметим, что WBO — единственная организация, до сих пор не исключившая GGG из рейтингов после более чем годичного простоя.

Свой последний бой Геннадий провел в сентябре 2022 года против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, в котором проиграл единогласным решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2049014-gennadiy-golovkin-opustilsya-na-shestoe-mesto-v-reytinge-wbo/

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