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Официально: Батыр Джукембаев проведет бой с экс-чемпионом мира

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Боксер Батыр Джукембаев
Батыр Джукембаев. Фото: Eye of the Tiger Management

Казахстанский профи-боксер Батыр Джукембаев проведет свой следующий бой 13 декабря в американском Плант-Сити (штат Флорида), передает NUR.KZ со ссылкой на социальную сеть X спортсмена.

Соперником казахстанца в поединке первого полусреднего веса в главном событии вечера от ProBox TV станет французский боксер Мохамед Мимун. Формат поединка — десять раундов. По времени Казахстана бой пройдет утром 14 декабря. В посте социальной сети X Джукембаев опубликовал анонс предстоящего боя и поделился официальной афишей.

«13 декабря. Погнали!», — оставил подпись Джукембаев.

Последний раз Батыр выходил на ринг 20 сентября так же в Плант-Сити. В нем он победил раздельным решением судей аргентинца Уго Альберто Рольдана и завоевал региональный титул WBA Continental North Americas в первой полусредней категории.

Что касается его оппонента, то свой предыдущий поединок он провел 26 июля в Киссимми (штат Флорида), где техническим нокаутом одолел американца Стивена Галеано. В 2018 году Мимун владел чемпионским поясом по версии IBO.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2048665-ofitsialno-batyr-dzhukembaev-provedet-boy-s-eks-chempionom-mira/

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