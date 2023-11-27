Чемпион WBA из Казахстана узнал своего соперника на следующий бой

Казахстанский профессиональный боксер Бекман Сойлыбаев, выступающий в первом полулегком весе, проведет свой следующий бой на вечере бокса в Турции, передает NUR.KZ со ссылкой на промоушен казахстанца.

На вечере бокса в турецком Трабзоне 2 декабря казахстанец встретится с Мирзамухаммадом Хикматуллаевым из Узбекистана по прозвищу «Маленький Тайсон». Поединок состоится во втором полулегком весе и будет рассчитан на десять раундов.

Отметим, Бекман Сойлыбаев является чемпионом WBA Inter-Continental в первом полулегком дивизионе. Чемпионский пояс казахстанский боксер завоевал в прошлом году.

Что касается его соперника из Узбекистана, то он в последний раз на ринг выходил в марте этого года. Тогда техническим нокаутом Хикматуллаев одолел представителя Азербайджана Эльнура Самедова техническим нокаутом на вечере бокса в Екатеринбурге (Россия).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.