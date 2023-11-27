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30 лет независимости Казахстана

Чемпион WBA из Казахстана узнал своего соперника на следующий бой

Опубликовано:

Боксер Бекман Сойлыбаев
Бекман Сойлыбаев. Фото: instagram.com/bekman_soilybaev/

Казахстанский профессиональный боксер Бекман Сойлыбаев, выступающий в первом полулегком весе, проведет свой следующий бой на вечере бокса в Турции, передает NUR.KZ со ссылкой на промоушен казахстанца.

На вечере бокса в турецком Трабзоне 2 декабря казахстанец встретится с Мирзамухаммадом Хикматуллаевым из Узбекистана по прозвищу «Маленький Тайсон». Поединок состоится во втором полулегком весе и будет рассчитан на десять раундов.

Отметим, Бекман Сойлыбаев является чемпионом WBA Inter-Continental в первом полулегком дивизионе. Чемпионский пояс казахстанский боксер завоевал в прошлом году.

Что касается его соперника из Узбекистана, то он в последний раз на ринг выходил в марте этого года. Тогда техническим нокаутом Хикматуллаев одолел представителя Азербайджана Эльнура Самедова техническим нокаутом на вечере бокса в Екатеринбурге (Россия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2047864-chempion-wba-iz-kazahstana-uznal-svoego-sopernika-na-sleduyuschiy-boy/

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