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Бывший чемпион мира из Казахстана проиграл на крупном турнире по боксу

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Сергей Липинец
Сергей Липинец: Ethan Miller/Getty Images

Уроженец Казахстана Сергей Липинец потерпел поражение от доминиканца Мичела Риверы в рамках первого полусреднего веса (до 63,5 кг) на турнире в Лас-Вегасе, передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов прошел в предварительном карде крупного боксерского вечера, который возглавил бой американцев Давида Бенавидеса и Деметриуса Андраде. Липинец выступал в трусах с изображениями двух флагов — Казахстана и подмосковного города Озеры, где он начал заниматься кикбоксингом.

К середине десятираундового боя уроженец села Мартук Актюбинской области начал пропускать все больше ударов от соперника. Однако поединок не выглядел односторонним, периодически инициативой владел и Липинец.

В итоге дело дошло до подсчета очков. Судьи единогласно признали сильнейшим Риверу (97-93, 97-93, 96-94). Доминиканец одержал 25-ю победу на профессиональном ринге при одном поражении.

Липинец, ранее владевший поясом IBF в первом полусреднем весе, проиграл второй раз за три последних боя. Теперь на его счету 17 побед при трех поражениях и одной ничьей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2047651-byvshiy-chempion-mira-iz-kazahstana-proigral-na-krupnom-turnire-po-boksu/

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