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Джермелл Чарло потерял титул IBF

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Джермелл Чарло
Джермелл Чарло. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Американский профи-боксер Джермелл Чарло лишился титула чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе. Он отказался биться с претендентом, передает NUR.KZ со ссылкой на vRINGe.com.

Такое решение приняли в Международной боксерской федерация (IBF). Организация объявила звание вакантным.

Причиной радикальной меры стало отсутствие желания у чемпиона проводить обязательную защиту против россиянина Бахрама Муртазалиева (21-0, 15 КО).

Скорее всего, теперь освободившийся титул будет разыгран в поединке Муртазалиева, занимающего первую позицию, и представителя Германии Джека Кулькая (33-4, 14 КО), располагающегося на втором месте.

Отметим, что Муртазалиев пребывает официальным претендентом на титул IBF еще с 2019 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2047163-dzhermell-charlo-poteryal-titul-ibf/

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