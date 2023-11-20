Столичные боксеры стали лидерами абсолютного зачета VI Спартакиады РК

В Астане завершилась VI летняя Спартакиада РК по боксу в общем зачете которой, лидерами стали спортсмены столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram Казахстанской федерации бокса.

Завершилась VI летняя Спартакиада, проходившая в Астане с 13 по 19 ноября. 176 спортсменов в 13 весовых категориях боролись за приз в соревнованиях, проводимых каждые четыре года. По итогам турнира команда Астаны заняла первое общекомандное место, в ее активе 3 золотых и 2 серебряных медали.

Лучшим боксером соревнований признан бронзовый призер Олимпийских игр в Токио-2020 Сакен Бибосынов (Туркестанская область). В финале он одолел действующего чемпиона мира Санжара Ташкенбая (Астана).

Общекомандный зачет VI Спартакиады по боксу выглядит следующим образом:

г.Астана — 3 золота, 2 серебра

— 3 золота, 2 серебра Жамбылская область — 3 золота

— 3 золота Туркестанская область — 2 золота, 2 серебра, 1 бронза

— 2 золота, 2 серебра, 1 бронза Акмолинская область — 2 золота, 1 серебро, 1 бронза

— 2 золота, 1 серебро, 1 бронза г.Алматы — 1 золото, 4 бронзы

— 1 золото, 4 бронзы Кызылординская область — 1 золото, 2 бронзы

— 1 золото, 2 бронзы г.Шымкент — 1 золото, 1 бронза

— 1 золото, 1 бронза Павлодарская область — 2 серебра, 3 бронзы

— 2 серебра, 3 бронзы Атырауская область — 2 серебра

— 2 серебра Абайская область - 1 серебро, 3 бронзы.

- 1 серебро, 3 бронзы. Алматинская область — 1 серебро, 3 бронзы

— 1 серебро, 3 бронзы Западно - Казахстанская область — 1 серебро, 1 бронза

— 1 серебро, 1 бронза Мангыстауская область — 1 серебро, 1 бронза

— 1 серебро, 1 бронза Улытауская область - 2 бронзы

- 2 бронзы Южно-Казахстанская область - 1 бронза

- 1 бронза Карагандинская область - 1 бронза

- 1 бронза Жетысуйская область — 1 бронза

— 1 бронза Костанайская область - 1 бронза

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