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Столичные боксеры стали лидерами абсолютного зачета VI Спартакиады РК

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Сакен Бибосынов и Санжар Ташкенбай
Сакен Бибосынов и Санжар Ташкенбай. Фото: instagram/boxingkazakhstan

В Астане завершилась VI летняя Спартакиада РК по боксу в общем зачете которой, лидерами стали спортсмены столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram Казахстанской федерации бокса.

Завершилась VI летняя Спартакиада, проходившая в Астане с 13 по 19 ноября. 176 спортсменов в 13 весовых категориях боролись за приз в соревнованиях, проводимых каждые четыре года. По итогам турнира команда Астаны заняла первое общекомандное место, в ее активе 3 золотых и 2 серебряных медали.

Лучшим боксером соревнований признан бронзовый призер Олимпийских игр в Токио-2020 Сакен Бибосынов (Туркестанская область). В финале он одолел действующего чемпиона мира Санжара Ташкенбая (Астана).

Общекомандный зачет VI Спартакиады по боксу выглядит следующим образом:

  • г.Астана — 3 золота, 2 серебра
  • Жамбылская область — 3 золота
  • Туркестанская область — 2 золота, 2 серебра, 1 бронза
  • Акмолинская область — 2 золота, 1 серебро, 1 бронза
  • г.Алматы — 1 золото, 4 бронзы
  • Кызылординская область — 1 золото, 2 бронзы
  • г.Шымкент — 1 золото, 1 бронза
  • Павлодарская область — 2 серебра, 3 бронзы
  • Атырауская область — 2 серебра
  • Абайская область - 1 серебро, 3 бронзы.
  • Алматинская область — 1 серебро, 3 бронзы
  • Западно - Казахстанская область — 1 серебро, 1 бронза
  • Мангыстауская область — 1 серебро, 1 бронза
  • Улытауская область - 2 бронзы
  • Южно-Казахстанская область - 1 бронза
  • Карагандинская область - 1 бронза
  • Жетысуйская область — 1 бронза
  • Костанайская область - 1 бронза

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2046657-stolichnye-boksery-stali-liderami-absolyutnogo-zacheta-vi-spartakiady-rk/

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