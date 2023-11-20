Столичные боксеры стали лидерами абсолютного зачета VI Спартакиады РК

В Астане завершилась VI летняя Спартакиада РК по боксу в общем зачете которой, лидерами стали спортсмены столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram Казахстанской федерации бокса.
Завершилась VI летняя Спартакиада, проходившая в Астане с 13 по 19 ноября. 176 спортсменов в 13 весовых категориях боролись за приз в соревнованиях, проводимых каждые четыре года. По итогам турнира команда Астаны заняла первое общекомандное место, в ее активе 3 золотых и 2 серебряных медали.
Лучшим боксером соревнований признан бронзовый призер Олимпийских игр в Токио-2020 Сакен Бибосынов (Туркестанская область). В финале он одолел действующего чемпиона мира Санжара Ташкенбая (Астана).
Общекомандный зачет VI Спартакиады по боксу выглядит следующим образом:
- г.Астана — 3 золота, 2 серебра
- Жамбылская область — 3 золота
- Туркестанская область — 2 золота, 2 серебра, 1 бронза
- Акмолинская область — 2 золота, 1 серебро, 1 бронза
- г.Алматы — 1 золото, 4 бронзы
- Кызылординская область — 1 золото, 2 бронзы
- г.Шымкент — 1 золото, 1 бронза
- Павлодарская область — 2 серебра, 3 бронзы
- Атырауская область — 2 серебра
- Абайская область - 1 серебро, 3 бронзы.
- Алматинская область — 1 серебро, 3 бронзы
- Западно - Казахстанская область — 1 серебро, 1 бронза
- Мангыстауская область — 1 серебро, 1 бронза
- Улытауская область - 2 бронзы
- Южно-Казахстанская область - 1 бронза
- Карагандинская область - 1 бронза
- Жетысуйская область — 1 бронза
- Костанайская область - 1 бронза
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2046657-stolichnye-boksery-stali-liderami-absolyutnogo-zacheta-vi-spartakiady-rk/