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Экс-чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер захотел подраться в UFC

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Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер. Фото: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал о желании попробовать свои силы в UFC. Он планирует совмещать и бокс, и MMA, передает NUR.KZ со ссылкой на boxingscene.com.

"Суть в том, что я хочу попытаться попасть в семью UFC. Хочу совмещать бокс и MMA. Я серьезно об этом говорю. Мне многие уже звонили. Бокс развивается не так быстро, как должен был, или бойцы боятся.

У вас есть бой в UFC, и я знаю, что вам не нужно беспокоиться о рекордах, вам не нужно беспокоиться о менеджерах, промоушенах или чем-то еще. Лучшие будут сражаться с лучшими, потому что Дана позаботится о том, чтобы они получили то, что хотят. Как он сказал, дело не только в рекордах.

Речь идет о том, как лучшие сражаются с лучшими. Вот, что мне надо. У меня осталось несколько лет, чтобы сделать это. Я просто хочу все это реализовать. Я хочу выжать из себя максимум, пока мое время не истечет",- озвучил Уайлдер.

Отметим, что именитый боксер в декабре проведет бой против Джозефа Паркера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2046545-eks-chempion-mira-po-boksu-deontey-uaylder-zahotel-podratsya-v-ufc/

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