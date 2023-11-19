Экс-чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер захотел подраться в UFC

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал о желании попробовать свои силы в UFC. Он планирует совмещать и бокс, и MMA, передает NUR.KZ со ссылкой на boxingscene.com.

"Суть в том, что я хочу попытаться попасть в семью UFC. Хочу совмещать бокс и MMA. Я серьезно об этом говорю. Мне многие уже звонили. Бокс развивается не так быстро, как должен был, или бойцы боятся.

У вас есть бой в UFC, и я знаю, что вам не нужно беспокоиться о рекордах, вам не нужно беспокоиться о менеджерах, промоушенах или чем-то еще. Лучшие будут сражаться с лучшими, потому что Дана позаботится о том, чтобы они получили то, что хотят. Как он сказал, дело не только в рекордах.

Речь идет о том, как лучшие сражаются с лучшими. Вот, что мне надо. У меня осталось несколько лет, чтобы сделать это. Я просто хочу все это реализовать. Я хочу выжать из себя максимум, пока мое время не истечет",- озвучил Уайлдер.

Отметим, что именитый боксер в декабре проведет бой против Джозефа Паркера.