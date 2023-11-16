Мейирим Нурсултанов прошел взвешивание перед боем за статус претендента на титул

Казахстанский профи-боксер Мейирим Нурсултанов, выступающий в средней весовой категории, прошел процедуру взвешивания перед боем против Хулио Аламоса из Чили, передает NUR.KZ.

Обоим боксерам удалось уложиться в необходимый лимит. Вес Нурсултанова составил 72,5 килограмма. Хулио Аламос в свою очередь оказался чуть легче казахстанца - 72,3 килограмма.

Аламос и Нурсултанов в очном противостоянии разыграют статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе. Напомним, что в данный момент поясом владеет американец Джермалл Чарло.

Поединок Нурсултанова состоится завтра, 17 ноября. Принимать важный поединок будет Ташкент (Узбекистан).

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