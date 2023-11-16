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"Плевать на эту IBF": Кроуфорд жестко отреагировал на лишение титула чемпиона мира

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Теренс Кроуфорд
Теренс Кроуфорд. Фото: Al Bello/Getty Images

Американский профи-боксер Теренс Кроуфорд в жесткой форме прокомментировал решение Международной боксерской федерации (IBF) лишить его чемпионского пояса, передает NUR.KZ со ссылкой на Fight Hub.

Организация решила так поступить на прошлой неделе. Титул чемпиона в полусреднем весе отдан "временному" чемпиону американцу Джарону Эннису. Таким образом, Кроуфорд утратил звание абсолютного чемпиона.

"Плевать мне на эту IBF! Вот и все. Плевать на их пояс, а также на организацию. Мне все равно! Жесть! Они отобрали у меня титул, хотя прошло всего лишь 2,5 месяца с момента его завоевания. Они лишили меня титула, хотя на тот момент я еще не знал, что буду делать дальше. Ок, без проблем. Я спокоен. Тем более, я получил от них то, что хотел - звание абсолютного чемпиона. Остальное - это уже история. Впереди другие цели.

Буду драться со Спенсом. Мы подписали контракт на два боя. У нас пока что нет даты. Но я знаю, что реванш - мой следующий бой. У Спенса настоящий характер чемпиона. Всегда его уважал. Он захотел драться со мной после своего жесткого поражения. Думаю, он считает, что тогда была не его ночь. Респект",- сказал Кроуфорд.

Напомним, Кроуфорд в июле текущего года не оставил ни единого шанса в бою против Эррола Спенса. Он стал первым в эпоху четырех титулов в мужском боксе абсолютным чемпионом в двух весовых категориях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2046144-plevat-na-etu-ibf-krouford-zhestko-otreagiroval-na-lishenie-titula-chempiona-mira/

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