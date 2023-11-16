WBC исключили Геннадия Головкина из своего рейтинга

Всемирная организация профессионального бокса WBС обновила рейтинг топ-15 среднего дивизиона, из которого был исключен именитый казахстанец Геннадий Головкин, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ассоциации.

GGG ранее возглавлял рейтинг средневесов WBC. Теперь же покинул топ-15. Первое место на данный момент занимает другой казахстанец Мейирим Нурсултанов, который улучшил позиции и поднялся со второй строчки.

Напомним, Геннадий Головкин в последний раз выходил на ринг больше года назад. В сентябре 2022 года он проиграл в заключительном бою трилогии мексиканскому боксеру Саулю "Канело" Альваресу единогласным решением судей.

Что касается Нурсултанова, то он свой следующий бой проведет уже завтра, 17 ноября, против чилийца Хулио Аламоса. Победитель этого боя станет претендентом на поединок за титул чемпиона мира по версии WBC. Чемпионом на данный момент является американский боксер Джермалл Чарло.

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