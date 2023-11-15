Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанские профи-боксеры выступят на Спартакиаде РК в Астане

Опубликовано:

Турсынбай Кулахмет
Турсынбай Кулахмет. Фото: Francois Nel/Getty Images

Сразу несколько казахстанских боксеров, выступающих на профессиональном ринге, примут участие в Спартакиаде РК. Республиканский турнир проходит в Астане, передает NUR.KZ.

Всего участниками соревнований являются 177 боксеров из различных регионов Казахстана. Они будут биться за награды в 13 весовых категориях.

За попадание в тройку лучших будут биться три боксера, выступающих на профи-ринге. В весовой категории до 80 килограммов за медаль поборются Турсынбай Кулахмет и Бекзад Нурдаулетов. В категории свыше 92 килограммов на ринг выйдет Нурсултан Аманжолов.

Нурдаулетов в 2019 году выиграл чемпионат мира. Затем он перешел в профи, где провел шесть боев. В каждом из них он одержал победу (дважды досрочно).

В послужном списке Кулахмета также шесть поединков в профи-боксе. Пять раз Турсынбай выиграл. В пассиве одно поражение нокаутом. Аманжолов тоже шесть раз выходил на ринг в качестве профи: пять побед, одно поражение.

Добавим, что в Спартакиаде принимают участие многие лидеры сборной. Соревнования проходят в спортивном комплексе Beeline Arena.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2045836-kazahstanskie-profi-boksery-vystupyat-na-spartakiade-rk-v-astane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.