Казахстанские профи-боксеры выступят на Спартакиаде РК в Астане

Сразу несколько казахстанских боксеров, выступающих на профессиональном ринге, примут участие в Спартакиаде РК. Республиканский турнир проходит в Астане, передает NUR.KZ.

Всего участниками соревнований являются 177 боксеров из различных регионов Казахстана. Они будут биться за награды в 13 весовых категориях.

За попадание в тройку лучших будут биться три боксера, выступающих на профи-ринге. В весовой категории до 80 килограммов за медаль поборются Турсынбай Кулахмет и Бекзад Нурдаулетов. В категории свыше 92 килограммов на ринг выйдет Нурсултан Аманжолов.

Нурдаулетов в 2019 году выиграл чемпионат мира. Затем он перешел в профи, где провел шесть боев. В каждом из них он одержал победу (дважды досрочно).

В послужном списке Кулахмета также шесть поединков в профи-боксе. Пять раз Турсынбай выиграл. В пассиве одно поражение нокаутом. Аманжолов тоже шесть раз выходил на ринг в качестве профи: пять побед, одно поражение.

Добавим, что в Спартакиаде принимают участие многие лидеры сборной. Соревнования проходят в спортивном комплексе Beeline Arena.

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