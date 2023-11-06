Битва за абсолютное чемпионство: стала известна дата супербоя "Бивол-Бетербиев"

Представители чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрия Бивола озвучили сроки проведения боя с обладателем поясов WBC, WBO и IBF в этой же весовой категории Артуром Бетербиевым, передает NUR.KZ со ссылкой на Fightnews.info.

Вадим Корнилов, менеджер Дмитрия Бивола, рассказал, когда может состояться бой между его подопечным и Артуром Бетербиевым.

«Были некоторые разговоры об этом поединке между мной, Top Rank и Matchroom. Если все сложится правильно, то мы можем провести этот бой после Рамадана в следующем году. Так что если Бетербиев победит Каллума Смита в январе, то будут серьезные дискуссии по этому поводу. Мы рассчитываем, что поединок состоится в мае или июле следующего года», - сказал менеджер.

Напомним, в последний раз Бивол выходил на ринг в ноябре прошлого года. Тогда он успешно провел пятую защиту чемпионского титула WBA Super против мексиканца Хильберто Рамиреса.

Артур Бетербиев же, 28 января 2023 года в Лондоне победил техническим нокаутом в восьмом раунде обязательного претендента на титул WBO британца Энтони Ярда.

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