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Казахстанский непобежденный боксер получил нового соперника

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Боксер Мейирим Нурсултанов
Мейирим Нурсултанов. Фото: twitter.com/GoldenBoyBoxing

Казахстанский профессиональный боксер Мейирим Нурсултанов узнал имя нового соперника после того, как стало известно, что предыдущий оппонент снялся с боя из-за травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на телеграмм-канал "Спорт Шредингера".

17 ноября в Ташкенте Мейирим Нурсултанов должен был провести бой против Винсента Файгенбутца, но соперник получил травму и снялся с поединка.

Теперь на ринг против непобежденного казахстанца выйдет чилиец Хулио Аламос. Последний бой Аламос проводил в июле этого года за титул чемпиона мира по версии IBO, но проиграл тогда итальянцу Этиносу Олиху.

Победитель боя Нурсултанов - Аламос станет претендентом на бой за пояс WBC, которым сейчас владеет Джермалл Чарло. Американец из-за травмы и психологических проблем не выходил на ринг два года. Чарло вернется на ринг 25 ноября и встретится с Хосе Бенавидесом-младшим в нетитульном бою - на 10 раундов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2044219-kazahstanskiy-nepobezhdennyy-bokser-poluchil-novogo-sopernika/

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