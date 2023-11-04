Испугался Алимханулы: Крис Юбенк-младший нашел соперника вместо непобежденного казахстанца

Стали известны дата и соперник британского профи-боксера Криса Юбенка-младшего, который не захотел драться с чемпионом среднего веса по версии WBO и IBF казахстанцем Жанибеком Алимханулы, передает NUR.KZ со ссылкой на vRINGe.com.

В супербою в лимите среднего веса Крис Юбенк-младший теперь встретится со своим соотечественником Конором Бенном. Поединок пройдет 27 января на родине обоих боксеров, в Великобритании.

По слухам, событие примет Лондон (Tottenham Hotspur Stadium) или Кардифф (The Principality). Бой должен был состояться в октябре прошлого года, но Бенн попался на допинге.

Отметим, что в среднем весе также выступают три известных боксера из Казахстана: чемпион мира WBO/IBF Жанибек Алимханулы, бывший обладатель титулов Геннадий Головкин, а также топовый претендент Мейирим Нурсултанов.

Недавно Крис Юбенк-младший официально "убежал" от боя с Жанибеком Алимханулы.

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