Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанский непобедимый супертяж Иван Дычко узнал дату следующего боя

Опубликовано:

Иван Дычко
Иван Дычко. Фото: instagram.com/ivandychko

Казахстанский профессиональный боксер, выступающий в супертяжелой весовой категории, Иван Дычко возвращается на ринг в декабря этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на Vesti.kz.

Источник, близкий к боксеру сообщает, что поединок должен был состоятся в октябре, но был отменен. В итоге новой датой был выбран декабрь.

Последний раз Дычко выходил на ринг в июне в Буэнос-Айресе (Аргентина), когда нокаутировал во втором раунде аргентинского боксера Ариэля Бракамонте и завоевал титул WBA Fedecaribe в супертяжелом весе.

На данный момент казахстанский непобедимый супертяж располагается на десятом месте в рейтинге всемирной боксерской организации WBA. По версии BoxRec Дычко занимает 69-е место в списке тяжелого веса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2043662-kazahstanskiy-nepobedimyy-supertyazh-ivan-dychko-uznal-datu-sleduyuschego-boya/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.