Казахстанский непобедимый супертяж Иван Дычко узнал дату следующего боя

Казахстанский профессиональный боксер, выступающий в супертяжелой весовой категории, Иван Дычко возвращается на ринг в декабря этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на Vesti.kz.

Источник, близкий к боксеру сообщает, что поединок должен был состоятся в октябре, но был отменен. В итоге новой датой был выбран декабрь.

Последний раз Дычко выходил на ринг в июне в Буэнос-Айресе (Аргентина), когда нокаутировал во втором раунде аргентинского боксера Ариэля Бракамонте и завоевал титул WBA Fedecaribe в супертяжелом весе.

На данный момент казахстанский непобедимый супертяж располагается на десятом месте в рейтинге всемирной боксерской организации WBA. По версии BoxRec Дычко занимает 69-е место в списке тяжелого веса.

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