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Ангелина Лукас потерпела первое поражение в карьере и указала на подтасовку результатов

Опубликовано:

Ангелина Лукас
Ангелина Лукас: Instagram angelina_lukas1997

Казахстанка Ангелина Лукас уступила чилийке Даниэле Асенхо в бою за вакантный пояс WBC Silver в легчайшем весе (до 53,5 кг), впервые проиграв в профессиональном боксе, передает NUR.KZ.

Поединок спортсменок состоялся в турецком Стамбуле. Соперницы провели на ринге все 10 раундов, по итогам которых была зафиксирована победа Асенхо решением судей. При этом арбитр при обнародовании результата сначала поднял руку Лукас, но после подсказки супервайзера объявил сильнейшей чилийку.

"После того как бой закончился, перед объявлением победителя рефери собрал судейские записки, по записям на которых с первого по седьмой раунды победила я. Подняли руку мне, но после этого рефери отвернулся к супервайзеру (она что-то сказала ему), и подняли руку моей сопернице. Как только бой закончился, все судейские записки были изменены", — заявила Лукас на своей странице в Instagram.

Теперь в активе уроженки Тараза пять побед (две — нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге. Асенхо выиграла 14 боев (два — нокаутов), уступив в трех и столько же сведя вничью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2043135-angelina-lukas-poterpela-pervoe-porazhenie-v-karere/

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